РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:47, 31 Март 2021 | GMT +6

    На заводе под Петербургом опрокинулся траулер, есть погибшие

    None
    None
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ сообщили о том, что водолазы нашли тела мужчины и женщины в опрокинувшемся судне на заводе в Ленинградской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Сначала в хвостовой части судна нашли тело мужчины. «Затем о бнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, это женщина», - сказала представитель ведомства.

    Всего пропавшими после ЧП считались два человека. По данным пресс-службы МЧС России, поисковые работы завершены.

    ЧП с судном произошло во вторник около 15:15 мск на судостроительном заводе «Пелла». По информации регионального управления МЧС, судно накренилось, и его трюм начала затапливать вода, но затем его удалось зафиксировать, чтобы вода больше не заливалась.

    СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Инцидент произошел с судном «Скорпион». По данным сайта предприятия, этот морозильный траулер был спущен на воду в 2019 году. Он строится по проекту 1701, его длина составляет около 61 м, водоизмещение - 3 тыс. 130 тонн.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Россия
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!