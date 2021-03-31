На заводе под Петербургом опрокинулся траулер, есть погибшие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ сообщили о том, что водолазы нашли тела мужчины и женщины в опрокинувшемся судне на заводе в Ленинградской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Сначала в хвостовой части судна нашли тело мужчины. «Затем о бнаружили второго скончавшегося примерно в том же месте, это женщина», - сказала представитель ведомства.

Всего пропавшими после ЧП считались два человека. По данным пресс-службы МЧС России, поисковые работы завершены.

ЧП с судном произошло во вторник около 15:15 мск на судостроительном заводе «Пелла». По информации регионального управления МЧС, судно накренилось, и его трюм начала затапливать вода, но затем его удалось зафиксировать, чтобы вода больше не заливалась.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). Инцидент произошел с судном «Скорпион». По данным сайта предприятия, этот морозильный траулер был спущен на воду в 2019 году. Он строится по проекту 1701, его длина составляет около 61 м, водоизмещение - 3 тыс. 130 тонн.