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На заводе есть 26 тыс. тонн бензина – гендиректор Атырауского НПЗ
28 Июля 2022 00:17

На заводе есть 26 тыс. тонн бензина – гендиректор Атырауского НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов озвучил данные по запасам горючего на заводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на заводе имеется 26 тыс. тонн бензина, 22 тыс. тонн дизельного топлива, 4 тыс. тонн керосина. Бензина и дизельного топлива хватит для отгрузки потребителям на 5-6 дней, керосина - на неделю», - сообщил генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов.

Чтобы начать тестирование и запуск установок предприятия необходимо возобновить подачу электроэнергии. KEGOC пока не называет сроков, которые потребуются для восстановления линий.

«За короткий период на заводе это уже второе аварийное отключение. В прошлую пятницу из-за электроэнергии у нас остановились две установки. На их запуск ушло полтора дня. Сегодня ситуация иная: на прошлой неделе сохранялась циркуляция. Теперь предстоит очищать оборудование от нефтепродуктов, катализатора. Поэтому говорить сколько дней уйдет на восстановление работы всех установок невозможно», - пояснил Мурат Досмуратов.

Как ранее сообщалось, Атырауский НПЗ остановил производство. На электросетях в Атырауской области проводят работы по ликвидации аварийных нарушений.

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