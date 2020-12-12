На заседании ВЕЭС принято решение о переходе ко второму этапу создания общего рынка газа

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - На заседании глав государств-членов ЕАЭС принято решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй этап – это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования рынка. Одним из основных результатов реализации этапа станет международный договор о формировании общего рынка газа Союза», - отметила Ия Малкина.

По ее словам, в основные положения документа затронут следующие аспекты:

1) принципы функционирования и регулирования общего рынка газа;

2) порядок взаимодействия стран Союза при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства,

3) принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам;

4) принципы ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке газа Союза и другие.

«Надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году, - сказала Ия Малкина. - Главы государств поручили в ближайшее время завершить мероприятия первого этапа. В частности, это касается доработки документа о единых правилах доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран Союза. Комиссия ожидает получить от разработчиков проекты документов первого этапа в ближайшее время».