Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

На заседании МВК внесены предложения по сокращению рейсов с Турцией – Минздрав

Автор:  
Арайлым Мұрат
14 Апреля 2021, 17:03
На заседании МВК внесены предложения по сокращению рейсов с Турцией – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При каких условиях Минздрав РК может рекомендовать МВК ограничения авиасообщений с Турцией, как это уже сделала Россия?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«В Турции складывается достаточно сложная эпидемиологическая ситуация . Ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев. Если сравнивать с заболеваемостью в нашей стране, это практически в 5,5 раза больше по суточным показателям. Поэтому сегодня на заседании МВК были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. На сегодня эти предложения рассматриваются», - проинформировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска.

Минздрав РК   Здравоохранение   Транспорт   Безопасность   Турция   Общество   Коронавирус в РК   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске