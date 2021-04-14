На заседании МВК внесены предложения по сокращению рейсов с Турцией – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При каких условиях Минздрав РК может рекомендовать МВК ограничения авиасообщений с Турцией, как это уже сделала Россия?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«В Турции складывается достаточно сложная эпидемиологическая ситуация . Ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев. Если сравнивать с заболеваемостью в нашей стране, это практически в 5,5 раза больше по суточным показателям. Поэтому сегодня на заседании МВК были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. На сегодня эти предложения рассматриваются», - проинформировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне повышенного риска.