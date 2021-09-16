На заседании экспертного клуба «SARAP» обсудили вопросы совершенствования региональной политики
Открывая заседание, председатель правления КИОР Асылбек Есенбаев отметил, что региональная политика занимает одно из ключевых мест в посланиях Главы государства.
«В нынешнем Послании Глава государства в продолжение идей, заложенных в предыдущих двух, дополняет и расширяет проблемный спектр вопросов региональной политики. По совокупности поручений Главы государства в этом стратегическом документе заложены реальные механизмы программы регионального развития, - подчеркнул Асылбек Есенбаев. - Кроме того, совершенно верным и ключевым моментом является приоритизация бюджетных расходов. Очевидно, что сейчас необходимо вовлечение общественности при формировании бюджетов регионов, а также контроль за расходованием. «Бюджет участия» уже успешно апробирован в разных регионах, это один из действенных шагов в развитии местного самоуправления».
В Концепции развития местного самоуправления до 2025 года в целях активного вовлечения граждан в процессы государственного управления определены меры по внедрению прямых выборов акимов.
«В этом году были проведены прямые выборы сельских акимов – это большой шаг к политической реформе. Вторым шагом станет возможность избирать акимов районов. Все эти меры нацелены на качественную реализацию интересов граждан», - подчеркнул общественный деятель, проректор по социально-культурному развитию Кокшетауского государственного университета им. Шокана Уалиханова Галым Байтук.
И.о. заведующего кафедры политологии и социологии Карагандинского университета им.Е.А.Букетова Елдос Жумагулов также отметил, что предстоящие в 2024 году выборы акимов районов станут важным событием в политической жизни страны.
«Развитие института выборов является важным способом реализации прав граждан на участие в делах государства. Так, в выборах сельских акимов в Карагандинской области приняли участие 75% электората, победу одержали в том числе представители таких партий как «Ауыл», «Акжол», «Адал». Можно сказать, что это прогрессивные политические изменения», - отметил Елдос Жумагулов.
Наряду с этим, в своем Послании Глава государства отметил, что «главный принцип «слышащего государства» – госаппарат должен работать в интересах граждан. Это в первую очередь касается местных властей». Президент страны указал акиматам на необходимость взаимодействовать с гражданами и оперативно решать их проблемы. Так, руководство региона должно сфокусироваться на развитие местной экономики, и как следствие, увеличение благосостояния жителей.
Заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области Нурлан Кунтуов рассказал о мерах, предпринимаемых в регионе для улучшения социального самочувствия граждан.
«В нашем регионе в дальнейшем предполагается увеличение продолжительности жизни граждан до 74,4 лет. На сегодняшний день уровень медицинского обеспечения в области составляет 88%. Касательно инициативы о строительстве 1000 школ, озвученной в Послании Главы государства, в регионе сегодня ведется строительство 23 новых школ», - сообщил Нурлан Кунтуов.
В ходе заседания также выступили руководитель РПО «Рухани жаңғыру» Карагандинской области Айтбай Жұмағұлов, эксперты КИОР Ерлан Медеубаев, Дина Айкенова и др.
Резюмируя выступления спикеров, Председатель Правления КИОР Асылбек Есенбаев акцентировал внимание на том, что «Президент отметил независимые социологические опросы для оптимизации механизма оценки работы акимов всех уровней. У КИОРа профессиональная социологическая служба со своей сетью региональных супервайзеров, и мы готовы проводить такие исследования».
На заседании клуба «SARAP» эксперты отметили, что совершенствование региональной политики Казахстана направлено на поступательное и сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов. При этом ключевым аспектом в развитии регионов является повышение качества жизни и благосостояния жителей.