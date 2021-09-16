На заседании экспертного клуба «SARAP» обсудили вопросы совершенствования региональной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе заседания экспертного клуба «SARAP» были обсуждены вопросы совершенствования региональной политики, обозначенные в недавно озвученном Послании Главы государства. Мероприятие было организовано Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру» при поддержке МИОР РК, передает МИА «Казинформ».

Открывая заседание, председатель правления КИОР Асылбек Есенбаев отметил, что региональная политика занимает одно из ключевых мест в посланиях Главы государства.

«В нынешнем Послании Глава государства в продолжение идей, заложенных в предыдущих двух, дополняет и расширяет проблемный спектр вопросов региональной политики. По совокупности поручений Главы государства в этом стратегическом документе заложены реальные механизмы программы регионального развития, - подчеркнул Асылбек Есенбаев. - Кроме того, совершенно верным и ключевым моментом является приоритизация бюджетных расходов. Очевидно, что сейчас необходимо вовлечение общественности при формировании бюджетов регионов, а также контроль за расходованием. «Бюджет участия» уже успешно апробирован в разных регионах, это один из действенных шагов в развитии местного самоуправления».

В Концепции развития местного самоуправления до 2025 года в целях активного вовлечения граждан в процессы государственного управления определены меры по внедрению прямых выборов акимов.

«В этом году были проведены прямые выборы сельских акимов – это большой шаг к политической реформе. Вторым шагом станет возможность избирать акимов районов. Все эти меры нацелены на качественную реализацию интересов граждан», - подчеркнул общественный деятель, проректор по социально-культурному развитию Кокшетауского государственного университета им. Шокана Уалиханова Галым Байтук.

И.о. заведующего кафедры политологии и социологии Карагандинского университета им.Е.А.Букетова Елдос Жумагулов также отметил, что предстоящие в 2024 году выборы акимов районов станут важным событием в политической жизни страны.

«Развитие института выборов является важным способом реализации прав граждан на участие в делах государства. Так, в выборах сельских акимов в Карагандинской области приняли участие 75% электората, победу одержали в том числе представители таких партий как «Ауыл», «Акжол», «Адал». Можно сказать, что это прогрессивные политические изменения», - отметил Елдос Жумагулов.

Наряду с этим, в своем Послании Глава государства отметил, что «главный принцип «слышащего государства» – госаппарат должен работать в интересах граждан. Это в первую очередь касается местных властей». Президент страны указал акиматам на необходимость взаимодействовать с гражданами и оперативно решать их проблемы. Так, руководство региона должно сфокусироваться на развитие местной экономики, и как следствие, увеличение благосостояния жителей.

Заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области Нурлан Кунтуов рассказал о мерах, предпринимаемых в регионе для улучшения социального самочувствия граждан.

«В нашем регионе в дальнейшем предполагается увеличение продолжительности жизни граждан до 74,4 лет. На сегодняшний день уровень медицинского обеспечения в области составляет 88%. Касательно инициативы о строительстве 1000 школ, озвученной в Послании Главы государства, в регионе сегодня ведется строительство 23 новых школ», - сообщил Нурлан Кунтуов.

В ходе заседания также выступили руководитель РПО «Рухани жаңғыру» Карагандинской области Айтбай Жұмағұлов, эксперты КИОР Ерлан Медеубаев, Дина Айкенова и др.

Резюмируя выступления спикеров, Председатель Правления КИОР Асылбек Есенбаев акцентировал внимание на том, что «Президент отметил независимые социологические опросы для оптимизации механизма оценки работы акимов всех уровней. У КИОРа профессиональная социологическая служба со своей сетью региональных супервайзеров, и мы готовы проводить такие исследования».

На заседании клуба «SARAP» эксперты отметили, что совершенствование региональной политики Казахстана направлено на поступательное и сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов. При этом ключевым аспектом в развитии регионов является повышение качества жизни и благосостояния жителей.