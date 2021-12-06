На заседании Диалоговой площадки по человеческому измерению при МИД РК подвели итоги работы за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана под председательством посла по особым поручениям Усена Сулеймена провело в онлайн-формате итоговое в 2021 году заседание Консультативно-совещательного органа (КСО) «Диалоговая площадка по человеческому измерению». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В приветственном слове от имени заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди заместитель министра Ерлан Алимбаев отметил, что этот год ознаменовался целым рядом важных политических преобразований, выдвинутых Главой государства. Реализован третий пакет политических реформ. Новые инициативы Президента направлены на дальнейшее институциональное развитие политической системы Казахстана и совершенствование механизмов защиты прав человека. Реформы коснулись избирательного процесса, молодёжной политики, благотворительной деятельности.

Повестка включила обсуждение трёх направлений в сфере защиты прав человека: отчёт государственных органов о реализации рекомендаций по итогам Универсального периодического обзора и договорных комитетов ООН (рекомендация 139.29), о внедрении медицинской формы по фиксированию телесных повреждений и психоэмоционального состояния, предполагаемых жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, разработанного на основе принципов Стамбульского протокола, и доклады ответственных министерств и ведомств по итогам рассмотрения предложений КСО в законодательные инициативы в рамках реализации Плана первоочередных мер в области прав человека до конца 2021 года.

Реализация указанных мер способствует расширению гражданского участия, развитию парламентаризма и многопартийности, а также дальнейшей демократизации страны.

Отдельная благодарность за помощь и вовлеченность в работу КСО прозвучала в адрес постоянных участников в лице международных организаций – ООН, ОБСЕ, ЮСАИД и представителей дипломатического корпуса.

От лица гражданского сектора активное участие приняли представители Общественного фонда «Аман-саулык», Коалиции НПО Казахстана против пыток, Экспертного института европейского права и прав человека и Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности.

Дискуссии по каждому пункту повестки дня имели открытый и конструктивный характер с выработкой конкретных предложений по дальнейшему взаимодействию государственных органов и НПО по данным вопросам.

Необходимо отметить представленную в рамках заседания инициативу МИД по созданию новой дорожной карты рекомендаций КСО, которую планируется реализовать в 2022 году.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, Уполномоченный по правам человека в РК, представители Администрации Президента РК, Верховного суда, Конституционного Совета, заинтересованных министерств, казахстанских правозащитных НПО, а также международных партнёров – Программы развития ООН, Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), ОБСЕ, Европейского союза и ЮСАИД.