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На заседании Берлинского Евразийского клуба компания из СКО подписала соглашение
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанская компания «EMC Agro» на заседании Берлинского Евразийского клуба подписала соглашение с «Big Dutchman International GmbH», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил аким области Кумар Аксакалов.
«Во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию состоялось подписание 30 документов на общую сумму 2,4 млрд. долларов. Среди них очень важный инвестпроект для нашей области. В Тайыншинском районе планируется расширение свинокомплекса с 50 тысяч до 100 тысяч голов. Немецкая компания поставит современное оборудование. Сумма инвестиций составит 10 млн долларов», - написал глава региона.
Свинокомплекс возобновил работу в мае этого года. Здесь же открыли современный мясокомбинат. Тогда аким области заявлял о том, что поголовье скота доведут до 100 тысяч.
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