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На заседании Берлинского Евразийского клуба компания из СКО подписала соглашение

6 Декабря 2019 23:41
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На заседании Берлинского Евразийского клуба компания из СКО подписала соглашение

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанская компания «EMC Agro» на заседании Берлинского Евразийского клуба подписала соглашение с «Big Dutchman International GmbH», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил аким области Кумар Аксакалов.

«Во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию состоялось подписание 30 документов на общую сумму 2,4 млрд. долларов. Среди них очень важный инвестпроект для нашей области. В Тайыншинском районе планируется расширение свинокомплекса с 50 тысяч до 100 тысяч голов. Немецкая компания поставит современное оборудование. Сумма инвестиций составит 10 млн долларов», - написал глава региона.

Свинокомплекс возобновил работу в мае этого года. Здесь же открыли современный мясокомбинат. Тогда аким области заявлял о том, что поголовье скота доведут до 100 тысяч.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акимат, Экономика, Германия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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