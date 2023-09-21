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    22:29, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На заседание в шортах: американские сенаторы отменили дресс-код

    Сенат США
    Фото: pixabay.com.

    В начале этой недели в Сенате США одной из самых горячих тем для обсуждения стала отмена официального дресс-кода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Лидер большинства Сената Чак Шумер заявил в понедельник, что соблюдение дресс-кода более не обязательно.

    Изменение произошло после того, как сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман стал носить на заседания шорты после пережитой депрессии.

    - Существовал неофициальный дресс-код, который соблюдался. Сенаторы могут выбирать, что им носить в Сенате. Я буду продолжать носить костюм, — говорится в заявлении Шумера. -

    Изменения вызвали возмущение со стороны некоторых членов палаты.

    Сенатор от Канзаса Роджер Маршалл, республиканец, сказал, что это «печальный день для Сената».

    - Я представляю народ Канзаса… Сенаторы должны иметь определенный уровень приличия, - добавил он.

    Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз из штата Мэн заявила, что смягченные правила дресс-кода принижают институт Сената.

    - Я планирую надеть бикини завтра на заседание Сената, — пошутила она.

    Идя на голосование вечером в понедельник в рубашке с короткими рукавами и шортах, Джон Феттерман отметил, что пока не уверен, воспользуется ли он послаблением в дресс-коде.

    - Приятно иметь такую возможность, но я не планирую злоупотреблять ею, — сказал он, добавив, что у Сената есть более важные вещи, чем обсуждение дресс-кода.

    Не все республиканцы были расстроены нововведениями. Сенатор от штата Миссури Джош Хоули, например, был одет в джинсы, ботинки и без галстука.

    Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи обрадовался, что ему больше не нужно будет носить галстук.

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