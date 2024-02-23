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    16:02, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Карагандинские школьники имели доступ к запрещенным сайтам

    дети
    Фото: рixabay.com

    Свободный доступ к негативным интернет-сайтам в школах предотвратили прокуроры Карагандинской области. Школьникам были доступны были запрещенные сайты, чем они и воспользовались, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Прокуратурой Карагандинской области в ходе проверки установлены факты открытого доступа обучающихся к деструктивной информации.

    — Ученики, имея доступ на всевозможные сайты, получали информации разного характера. Например, школьники города Шахтинск свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В городе Балхаш дети проходили тесты на определение их к участникам «ЧВК Редан», данная организация представляет собой агрессивную молодежную группировку и несет общественную опасность, — сообщили в областной прокуратуре.

    Как стало известно, нарушения установлены во всех школах области.

    Внесены акты прокурорского надзора, виновные лица наказаны, проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам.

    Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области дети имели возможность выходить со школьных компьютеров на сайты, пропагандирующие насильственные действия и порнографического содержания.

    Теги:
    Минпросвещения РК Регионы Казахстана Регионы Образование Интернет Карагандинская область Кибербезопасность школа
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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