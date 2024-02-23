Карагандинские школьники имели доступ к запрещенным сайтам

Свободный доступ к негативным интернет-сайтам в школах предотвратили прокуроры Карагандинской области. Школьникам были доступны были запрещенные сайты, чем они и воспользовались, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прокуратурой Карагандинской области в ходе проверки установлены факты открытого доступа обучающихся к деструктивной информации.

— Ученики, имея доступ на всевозможные сайты, получали информации разного характера. Например, школьники города Шахтинск свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В городе Балхаш дети проходили тесты на определение их к участникам «ЧВК Редан», данная организация представляет собой агрессивную молодежную группировку и несет общественную опасность, — сообщили в областной прокуратуре.

Как стало известно, нарушения установлены во всех школах области.

Внесены акты прокурорского надзора, виновные лица наказаны, проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области дети имели возможность выходить со школьных компьютеров на сайты, пропагандирующие насильственные действия и порнографического содержания.