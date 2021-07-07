На запах сероводорода в воздухе жалуются сельчане в ЗКО

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Жители села Бурлин в Западно-Казахстанской области обратились в местные государственные органы с жалобой на постоянный запах сероводорода в воздухе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В целях обеспечения населения онлайн информацией о качестве воздуха РГП «Казгидромет» с 1 июля установил и запустил в работу в селе Бурлин пункт наблюдения за загрязнением окружающей среды (ПНЗ) по улице Чапаевская 14/2.

Информация о концентрациях загрязняющих веществ поступает на сервер РГП «Казгидромет» и отображается на интерактивной карте экологического регулирования и в мобильном приложении AirKZ, пояснили в «Казгидромет».

В свою очередь исполнительные органы будут иметь достоверную информацию о загрязнении воздуха, количестве превышений предельно допустимых концентраций, а также смогут проводить работы по выявлению источников неприятных запахов и устранению причин.