На западе Турции произошло сильное землетрясение

МАНИСА. Анадолу - КАЗИНФОРМ - В провинции Маниса на западе Турции в понедельник утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.

В управлении по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки зафиксированы в 05:43 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Акхисар, очаг залегал на глубине семи км.

Вчера сообщалось, что в результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли девять граждан Турции, 37 ранены.