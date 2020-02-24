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На западе Турции произошло сильное землетрясение
24 Февраля 2020 11:30
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МАНИСА. Анадолу - КАЗИНФОРМ - В провинции Маниса на западе Турции в понедельник утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.
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В управлении по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки зафиксированы в 05:43 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался в районе Акхисар, очаг залегал на глубине семи км.
Вчера сообщалось, что в результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли девять граждан Турции, 37 ранены.
Ключевые слова: Происшествия, Турция,
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