+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 5 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На западе Турции произошло сильное землетрясение

24 Февраля 2020 11:30
Поделиться:
На западе Турции произошло сильное землетрясение

МАНИСА. Анадолу - КАЗИНФОРМ - В провинции Маниса на западе Турции в понедельник утром произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Анадолу.

Новости по теме
Два человека скончались от отравления угарным газом в Шымкенте
В 372 км от Алматы зафиксировано землетрясение Число жертв землетрясения на ирано-турецкой границе возросло до девяти Семь человек погибли при землетрясении в Турции

В управлении по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки зафиксированы в 05:43 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Акхисар, очаг залегал на глубине семи км.

Вчера сообщалось, что в результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли девять граждан Турции, 37 ранены.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Турция,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив