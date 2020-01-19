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На западе страны военные участвуют в учебных боях

19 Января 2020 12:00
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На западе страны военные участвуют в учебных боях

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Отделения, расчёты и экипажи регионального командования «Запад» участвуют в учебных боях в условиях, приближенным к боевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Занятия по подготовке отделений проходят с 13 января по 7 февраля под руководством командиров подразделений.


«На данном этапе военнослужащие совершенствуют полученные в ходе индивидуальной подготовки по специальности профессиональные навыки в составе отделения в различных видах боя. Основные усилия в ходе обучения направлены на подготовку военнослужащих к действиям в составе подразделений и совершенствование полевой выучки личного состава. А также на умелое и эффективное применении в бою штатного вооружения и военной техники», - рассказал заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» по боевой подготовке полковник Женис Маралов.


На нынешнем этапе боевые учения проходят по таким темам, как «Отделение в обороне и наступлении», «Отделение на марше и в походном охранении», а также «Отделение в разведке и сторожевом охранении». На завершающем этапе начнется проведение боевых стрельб.




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Ключевые слова: Атырауская область, Армия,
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Автор:

А. Соколов

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