На западе страны военные участвуют в учебных боях

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Отделения, расчёты и экипажи регионального командования «Запад» участвуют в учебных боях в условиях, приближенным к боевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Занятия по подготовке отделений проходят с 13 января по 7 февраля под руководством командиров подразделений.





«На данном этапе военнослужащие совершенствуют полученные в ходе индивидуальной подготовки по специальности профессиональные навыки в составе отделения в различных видах боя. Основные усилия в ходе обучения направлены на подготовку военнослужащих к действиям в составе подразделений и совершенствование полевой выучки личного состава. А также на умелое и эффективное применении в бою штатного вооружения и военной техники», - рассказал заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» по боевой подготовке полковник Женис Маралов.





На нынешнем этапе боевые учения проходят по таким темам, как «Отделение в обороне и наступлении», «Отделение на марше и в походном охранении», а также «Отделение в разведке и сторожевом охранении». На завершающем этапе начнется проведение боевых стрельб.







