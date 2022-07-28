28 Июля 2022 21:15

На западе Казахстана установят 800 км линий электропередачи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На западе Казахстана установят 800 км линий электропередачи напряжением 220 кВ. Об этом сообщили в АО «KEGOC», комментируя произошедшее накануне отключение электроэнергии на Атырауском НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«АО «KEGOC», как системный оператор Единой энергосистемы Казахстана, приняло оперативные меры по восстановлению схемы сети и вводу имеющихся резервов на электростанциях западного региона. Была включена находившаяся в плановом ремонте ВЛ 220 кВ транзита Уральск-Атырау. Тем самым, было обеспечено замещение аварийно выбывших мощностей, созданы условия для восстановления энергоснабжения всех обесточенных потребителей. Созданы режимные условия для полного набора нагрузки АНПЗ. Ограничений по остальным потребителям западного региона нет», - сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей западной энергозоны Единой энергосистемы Казахстана KEGOC ускоряет реализацию проекта усиления электрических сетей.

«Всего в западных областях будет построено около 800 км линий электропередачи напряжением 220 кВ . Расширены существующие подстанции. К настоящему времени установлено порядка 60% опор»,- сообщили в пресс-службе АО «KEGOC».

27 июля Атырауский НПЗ остановил производство. Авария на нефтеперекачивающих станциях в Атырау не повлияла на отгрузку нефти. Причины отключения электроэнергии на АНПЗ расследуются.