На западе Казахстана стартует широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При объединении усилий природоохранных и правоохранительных органов Казахстана с 1 апреля по 31 мая 2021 года в Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях пройдет широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Напомним, ежегодно для повышения эффективности рыбоохранных мероприятий подписывается Совместный приказ министров экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и председателя Комитета национальной безопасности РК «О проведении рыбоохранной акции «Бекіре».

Так, в период нереста ценных видов рыб, в целях обеспечения миграции рыбы, в том числе и осетровых видов, к местам нереста, объединяются усилия по противодействию незаконному вылову и обороту рыбы.

Для этих целей утверждаются состав Координационного штаба по взаимодействию правоохранительных и природоохранных органов при проведении рыбоохранной акции, а также План совместных действий во время акции.

Подробнее о планах в рамках акции было сказано в городе Атырау во время заседания Координационного штаба по проведению акции «Бекіре-2021».

По словам председателя Комитета рыбного хозяйства Минэкологии Наримана Жунусова, рабочим органом штаба определена Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства.

«В текущем году основные силы должны быть сконцентрированы на побережье и акватории Каспийского моря и в предустьях рек Жайык и Кигаш в пределах Атырауской области, так как именно там наиболее вероятны проявления фактов браконьерства. Важно усилить работу по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота рыбы. Для этого будут организованы стационарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы», - озвучил глава Комитета.

Вместе с тем участники акции совершили объезд реки Жайык, проверили посты и тоневые участки, а также совершили вертолетный облет северной части побережья Каспийского моря.

Отметим, результаты рыбоохранной акции прошлых лет показывают, что в период весенней путины деятельность браконьерских групп активизируется. Так, по итогам акции «Бекіре-2020» к административной ответственности привлечено 759 нарушителей, возбуждено 33 уголовных дела. На нарушителей наложен административный штраф на сумму более 13 млн тенге, из незаконного оборота изъято 13,9 тонны рыбы, из них 943,6 кг осетровых видов, 16,34 кг икры осетровых рыб, 439 единиц орудий лова, 20 единиц плавательных и 7 транспортных средств.