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    03:00, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    На западе Казахстана ожидаются сильные дожди и снег

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки в виде дождя и снега, на западе – сильные осадки, лишь на юге РК ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе – пыльная буря.

    В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами – пыльная буря. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, ночью и утром местами – туман. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.


    Теги:
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