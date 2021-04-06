На западе Казахстана ожидаются сильные дожди и снег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки в виде дождя и снега, на западе – сильные осадки, лишь на юге РК ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе – пыльная буря.

В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами – пыльная буря. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, ночью и утром местами – туман. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.