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На западе Казахстана ожидаются дожди, град и шквал

4 Сентября 2021 07:30
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На западе Казахстана ожидаются дожди, град и шквал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Западные, северо-западные регионы РК будут находиться под влиянием ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов - пройдут дожди с грозами. На остальную часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем на большей части страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе – град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра на западе, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Актюбинской области ночью на большей части, днем на севере, северо-востоке области ожидаются гроза, усиление ветра ночью на западе, северо-западе, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Атырауской области ночью на севере и в центре ожидаются гроза, усиление ветра порывы 15-20 м/с. В Мангистауской области ночью на западе, северо-западе ожидаются гроза, усиление ветра ночью порывы 17-22 м/с, днем на севере области 15-20 м/с. Днем в центре и западе области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На западе Костанайской области ожидаются гроза, град, усиление ветра ночью на западе, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На северо-востоке, юго-западе Жамбылской, на юго-западе, севере Акмолинской, днем на западе, севере Северо-Казахстанской, на западе Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На большей части Туркестанской, Кызылординской, на юге и юго-западе Жамбылской, на востоке Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге и юго-востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юго-западе Карагандинской, в центре и юге Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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