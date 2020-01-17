На западе Казахстана начался очередной этап подготовки войск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отделения, расчёты и экипажи регионального командования «Запад» готовятся к выполнению боевой задачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Занятия по подготовке отделений проходят под руководством командиров подразделений. На данном этапе военнослужащие совершенствуют полученные в ходе индивидуальной подготовки по специальности профессиональные навыки в составе отделения в различных видах боя и в условиях, приближенных к боевым.





«Основные усилия в ходе обучения направлены на подготовку военнослужащих к действиям в составе подразделений и совершенствование полевой выучки личного состава, а также на умелое и эффективное применении в бою штатного вооружения и военной техники», - отмечает заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» по боевой подготовке полковник Женис Маралов.









На данном этапе боевой подготовки все занятия с военнослужащими направлены на достижение автоматизма слаженных действий в составе отделения. Занятия пройдут по таким темам, как «Отделение в обороне и наступлении», «Отделение на марше и в походном охранении», а также «Отделение в разведке и сторожевом охранении». На завершающем этапе начнется проведение боевых стрельб отделений.



