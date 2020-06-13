+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 21 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На западе и юге Казахстана ожидается 40-градусная жара

13 Июня 2020 20:45
Поделиться:
На западе и юге Казахстана ожидается 40-градусная жара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О сорокоградусной жаре, штормовом ветре, граде и грозах в ряде областей в воскресенье, 14 июня, предупредили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Гроза, шквал и град ожидаются в Северо-Казахстанской области
Дожди с грозами, шквал и град: неустойчивая погода ожидается 13 июня в Казахстане Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана Неустойчивой будет погода в Казахстане 13-15 июня

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 41 градус. Вероятность шторма 90-100 %.

Днем на западе Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. В г. Туркестан днем ожидается сильная жара 40 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В г. Уральск днем ожидается ветер северо-восточный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Днем в Мангыстауской области на юге сохранится сильная жара 42 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

Днем в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. В г. Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 16 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

Днем в Атырауской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, сохраняется сильная жара 35-39 градусов, пожарная опасность V класса. В г. Атырау днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов. Вероятность шторма 9 0-95 % .

Ночью и утром в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В г . Костанай ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кокшетау ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.




Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив