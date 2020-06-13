На западе и юге Казахстана ожидается 40-градусная жара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О сорокоградусной жаре, штормовом ветре, граде и грозах в ряде областей в воскресенье, 14 июня, предупредили синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 41 градус. Вероятность шторма 90-100 %.

Днем на западе Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. В г. Туркестан днем ожидается сильная жара 40 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В г. Уральск днем ожидается ветер северо-восточный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

Днем в Мангыстауской области на юге сохранится сильная жара 42 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

Днем в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. В г. Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 16 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

Днем в Атырауской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, сохраняется сильная жара 35-39 градусов, пожарная опасность V класса. В г. Атырау днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов. Вероятность шторма 9 0-95 % .

Ночью и утром в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В г . Костанай ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кокшетау ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.







