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    11:37, 25 Март 2022 | GMT +6

    На западе и севере Казахстана осадки - прогноз погоды на три дня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 26-28 марта опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    В предстоящие дни циклон из районов Скандинавии будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана остаются под влиянием Южного циклона. Он принесет осадки в виде дождя и снега: на севере и западе страны они будут сопроваждаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед. 28 марта южную и юго-восточную часть страны будет определять антициклон, который обусловит погоду без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

    Ожидается повышение ночных температур на севере от 10…20 до 5-15 мороза, днем 0…8 мороза до 5 мороза…3 тепла, в южной половине: ночью 6 мороза…5 тепла, днем понижение от 12..17 до 5..10 тепла, на западе страны: ночью 5 мороза…5 тепла, днем столбики термометров достигнут отметки 0…10 градусов тепла.


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