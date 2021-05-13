На закуп препаратов на уровне поликлиники ФСМС выделил свыше 150 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На закуп лекарств Фонд социального медицинского страхования направляет средства заблаговременно, в виде авансовых платежей, чтобы не допускать задержек в приобретении необходимых лекарств. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал глава фонда Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается детского бюджета, дополнительное финансирование выделено на проведение антенатального наблюдения – порядка 30 млрд тенге, профилактических осмотров детей от 0 до 5 лет – 12 млрд тенге, а также развитие школьной медицины - 22,5 млрд тенге. Что касается особо волнующего население вопроса лекарственного обеспечения, здесь Фондом медстрахования на закуп препаратов на уровне поликлиники предусмотрено 152,4 млрд тенге, из них в рамках ГОБМП – 122,3 млрд тенге, в пакете ОСМС – 30,1 млрд тенге. Если раньше лекарствами обеспечивались 74 тысяч пациентов, то в этом году их число выросло до 190 тысяч человек», - пояснил Болат Токежанов.

По его словам, на закуп лекарств фонд направляет средства заблаговременно, в виде авансовых платежей, чтобы не допускать задержек в приобретении необходимых лекарств.

«Мы выполняем свои обязательства перед медорганизациями и СК «Фармация» в части финансового обеспечения. Даже в условиях борьбы с пандемией, которая продолжает отнимать внушительную часть финансовых ресурсов, мы наращиваем объемы плановой медпомощи по самым важным для населения направлениям», - заверил Болат Токежанов.