На закрытой в мае из-за ремонта улице восстановят движение в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дорогу, которая перекрыта уже полгода, откроют до конца недели в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре завершили работы по первому этапу реконструкции тепловой магистрали ТМ 31 на участке по улице Кривенко (от проспекта Назарбаева до улицы Абая), - сообщили в акимате Павлодара. - Работы по благоустройству улицы планируется завершить до конца текущей недели, после чего движение на данном участке дороги будет восстановлено».

Как стало известно, работы первого этапа реконструкции тепловой магистрали ТМ 31 начали в мае – тогда и перекрыли эту городскую дорогу. Длина магистрали, которая проходит по павлодарским улицам Кривенко, Абая, Естая, - 1 465 метров.

«Объём работ, запланированный на 2021 год, выполнен: проложены 730 метров новых труб тепловой магистрали. В настоящее время проведено заполнение магистральных сетей, теплоснабжение домов данного района запущено», - отметили в администрации областного центра.

Там дополнили, что подрядная организация ТОО «Ай-Су Мелиорация» начала восстанавливать улицу Кривенко. Идёт укладка асфальтобетонного полотна.

Фото акимата Павлодара.