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    21:07, 31 Январь 2021 | GMT +6

    На законодательные ухищрения для ухода от ответственности идут нарушители карантина в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кафе и компьютерные клубы Алматы - в нарушителях требования постановления главного санврача города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошедшую субботу 30 января представители мониторинговых групп города Алматы проверили 125 заведений.

    Напомним, что в состав мобильных групп входят сотрудники местной полицейской службы, специалисты акимата и представители палаты предпринимателей «Атамекен».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы озвучили заведения, где были выявлены нарушения. Это «Brewmeister» по улице Толе Би, «Billionaire» в микрорайоне «Самал-3», «Blab la bar» по улице Сатпаева, клуб «Небо», бар «Где-то» по улице Макатаева, бар «Бармаглот», компьютерный клуб «Йота» в 9 микрорайоне и многие другие.

    Представители мониторинговой группы рассказали о проблемном ночном клубе «Небо», которое ранее уже нарушало постановление главного санврача. Однако владельцы заведения пошли на ухищрения: чтобы уйти от административной ответственности, сменили арендатора.

    В ДСЭК планируют выйти с предложением к Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности с просьбой пересмотреть нормы законодательства, по которым субъекты предпринимательства, подобные клубу «Небо», беспрепятственно уходят от адмответственности.

    К слову, в вышеперечисленных заведениях зачастую не только не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы, но и работают дольше положенного времени. Один из ресторанов работал в 3 часа ночи. Также администрации этих кафе и компьютерных клубов допустили превышение допустимого количества посетителей.

    Стоит отметить, всех нарушителей продолжают привлекать к административной ответственности согласно действующему законодательству (часть 3 статьи 462 КоАП РК). Всего с начала года проведено 394 рейда, охвачен 3 061 объект, выявлено 224 объекта с нарушениями карантинных мер.


    Напомним, Алматы из «желтой» зоны по коронавирусу перешел в «зеленую». В постановление будут внесены поправки по смягчению карантинных ограничительных требований. То есть будет возврат к ограничительным карантинным требованиям, действовавшим до 28 января 2021 года».

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