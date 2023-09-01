На южном полюсе Луны нашли серу, алюминий и железо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Индийский луноход «Прагьян» обнаружил на южном полюсе спутника нашей планеты серу и такие металлы, как алюминий и железо, сообщили в Индийской организации космических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.



Прибывший на Луну 23 августа индийский луноход подтвердил наличие серы на южном полюсе спутника Земли.

Как сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO), на Луне также обнаружены кислород, железо, алюминий, кальций, хром и другие элементы.

«Поиски водорода продолжаются», - отметили в ISRO.