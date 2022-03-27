На юношеском чемпионате Казахстана по настольному теннису определились бронзовые призеры

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Алматы близится к завершению юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. 26 марта определились бронзовые призёры в парном и смешанном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ими стали следующие команды:

Юноши: Бакдаулет Сауырбай/Адхам Моминжанов (Шымкент) и Тамерлан Балташ/Айдын Альмагамбетов (Костанайская область).

Девушки: Дарья Гамова/Полина Сиротина (Карагандинская область) и Альбина Жаксылыкова/ Шугыла Мукаш (Карагандинская/Жамбылская области).

Смешанная пара: Адхам Моминжанов/Акку Темирханова (Шымкент/Мангистауская область) и Нурислам Касым/Алиса Цвигун (Шымкент/Нур-Султан).