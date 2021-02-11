На юниорском чемпионате по легкой атлетике установлен рекорд Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана в помещении среди юниоров в Усть-Каменогорске Арина Гладышева установила рекорд страны. Это ей удалось на дистанции 3000 метров, которые она преодолела за 9:17.82, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz. .

Это время стало рекордным среди юниоров и старших юниоров. Предыдущее высшее достижение равнялось 9:39.97.

15-летняя Гладышева превзошла его на 22 секунды. Добавим, что пару дней назад спортсменка обновила рекорд манежа Ольги Рыпаковой в беге на 1500 метров. Гладышева пробежала дистанцию за 4:31,29, сместив с первого места прошлогодний результат Ульяны Плехановой (4:37,31). Также бегунья сократила своё отставание от рекорда Татьяны Вахминцевой 1984 года до семи секунд (среди старших девушек на этой дистанции в помещении).



