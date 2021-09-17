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    09:41, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана произошло в пятницу на юго-западном острове Суваносэ в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По информации национального метеорологического управления Японии.

    В результате произошедшего в радиусе 1 км от кратера был зафиксирован выброс вулканических пород. Сейсмологи предупреждают о вероятности продолжения вулканической активности на острове. В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

    О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, при этом их деревня находится в 4 км от вулкана.

    Суваносэ - небольшой остров, расположенный в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там в июне.


    Теги:
    Япония Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости
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