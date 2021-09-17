На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Извержение вулкана произошло в пятницу на юго-западном острове Суваносэ в Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации национального метеорологического управления Японии.

В результате произошедшего в радиусе 1 км от кратера был зафиксирован выброс вулканических пород. Сейсмологи предупреждают о вероятности продолжения вулканической активности на острове. В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, при этом их деревня находится в 4 км от вулкана.

Суваносэ - небольшой остров, расположенный в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там в июне.