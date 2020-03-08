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На юго-западе Ирана произошло землетрясение

8 Марта 2020 18:11
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На юго-западе Ирана произошло землетрясение

ТЕГЕРАН. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В приграничной с Ираком иранской провинции Хузистан произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает МИА «Казнформ» со ссылкой на Анадолу.

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По данным Сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился в поселке Саленд в пригороде Дизфула.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.17 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине девяти километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.


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Ключевые слова: Происшествия, Иран,
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