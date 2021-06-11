РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    На юго-востоке в горных районах Казахстана ожидается сильный дождь

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории РК 11 июня, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах – сильный дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами - туман.

    В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы до 25 м/с, в горных районах – шквал. В Алматинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра при грозе 15-20, порывы 25 м/с.

    В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – шквал. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман. В Актюбинской, ночью в Мангистауской, днем в Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На большей части в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


    Теги:
    Погода Казгидромет
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!