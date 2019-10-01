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вчера 23:21
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вчера 20:45
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вчера 20:38
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вчера 15:33
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На юго-востоке Казахстана ожидается дождь с грозой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юге и юго-востоке территории Казахстана 1 октября, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь с грозой, на остальной территории погода – без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, ночью и утром в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – туман, днем в Восточно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в северной половине Жамбылской, на юго-западе Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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