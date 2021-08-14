+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На юге Турции разбился пожарный самолет

14 Августа 2021 19:09
Поделиться:
На юге Турции разбился пожарный самолет

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юге Турции в субботу разбился пожарный самолет типа «Бериев-200». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Новости по теме
Восьмилетний мальчик попал под колеса авто в Павлодаре
Восемь  человек спасли на Алаколе Массивное дерево упало на несколько машин в Алматы Крушение вертолета на Камчатке: найдены тела погибших

По предварительным данным, на борту самолета, арендованного в России, вместе с экипажем находились семь человек.

Самолет-амфибия находился на балансе управления лесным хозяйством Турции.

В зону инцидента направлены поисково-спасательные команды.

Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Турция  
Поделиться:
Новости по теме
Восьмилетний мальчик попал под колеса авто в Павлодаре
Восемь  человек спасли на Алаколе
Массивное дерево упало на несколько машин в Алматы
Крушение вертолета на Камчатке: найдены тела погибших
Популярное
1 Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
2 Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
3 Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
4 Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
5 100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
6 Созданную карагандинскими осужденными обувь планируют вывести на мировой рынок
Читайте также
Землетрясение произошло в 242 км от Алматы
100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
100 овец пропали у сельчанина в Акмолинской области
Созданную карагандинскими осужденными обувь планируют вывести на мировой рынок
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив