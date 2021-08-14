Новости
На юге Турции разбился пожарный самолет
14 Августа 2021 19:09
Поделиться:
АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юге Турции в субботу разбился пожарный самолет типа «Бериев-200». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Новости по темеВосемь человек спасли на Алаколе Массивное дерево упало на несколько машин в Алматы Крушение вертолета на Камчатке: найдены тела погибших
По предварительным данным, на борту самолета, арендованного в России, вместе с экипажем находились семь человек.
Самолет-амфибия находился на балансе управления лесным хозяйством Турции.
В зону инцидента направлены поисково-спасательные команды.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн