На юге Турции разбился пожарный самолет

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юге Турции в субботу разбился пожарный самолет типа «Бериев-200». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По предварительным данным, на борту самолета, арендованного в России, вместе с экипажем находились семь человек.

Самолет-амфибия находился на балансе управления лесным хозяйством Турции.

В зону инцидента направлены поисково-спасательные команды.