На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, в котором проживают около 210 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в воскресенье в южной части Турции на границе с Сирией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья, в котором проживают около 210 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.