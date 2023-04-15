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На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2023, 19:21
На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2 Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Адана на юге Турции в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Землетрясение зафиксировано в 12:37 по местному времени. Эпицентр находился в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 7 км.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.


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