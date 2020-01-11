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На юге - снег: прогноз погоды на 12 января в Казахстане

11 Января 2020 23:09
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На юге - снег: прогноз погоды на 12 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем местами ожидается снег, на юге осадки (преимущественно снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе - гололед, в Атырауской, Восточно-Казахстанской областях ожидается метель.

В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, в Атырауской области днем местами – метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с, ночью местами – туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью - гололед.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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