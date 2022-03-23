На юге Китая продолжаются поиски «черного ящика» разбившегося самолета Boeing 737

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Поиски бортового самописца продолжаются в окрестностях городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) на юге Китая для установления причин крушения пассажирского самолета Boeing 737. Об этом во вторник вечером в ходе брифинга сообщил представитель администрации гражданской авиации КНР Чжу Тао, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

«Воздушное судно в результате аварии серьезно повреждено, что сильно затрудняет расследование», - цитирует «Синьхуа» директора управления авиационной безопасности Администрации гражданской авиации Китая Чжу Тао.

По его словам, «с учетом имеющейся в настоящее время информации невозможно составить четкое суждение о причине аварии».

«Усилия следственной группы направлены на сбор доказательств, поиск бортового самописца на месте крушения и проведения анализа причин аварии», - добавил он.

В поисках «черного ящика» задействованы как беспилотники, так и спасатели. Площадь района авиакатастрофы составляет около 680 тысяч квадратных метров. Проведение поисковых работ осложнено погодными условиями, сложным горным рельефом.

Как сообщалось, 21 марта в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошла авиакатастрофа. Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший по маршруту «Куньмин – Гуанчжоу», потерпел крушение в горной местности в районе городского округа Учжоу ГЧАР. На борту находилось 132 человека – 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Спасатели пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в понедельник на юге Китая.

По данным Администрации гражданской авиации Китая, лайнер Boeing 737, выполнявший рейс MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines вылетел из Куньмина 21 марта в 13:16 (по местному времени) и вошел в зону контроля диспетчерской службы Гуанчжоу в 14:17, сохраняя крейсерскую высоту 8900 метров. В 14:20 диспетчер заметил резкое падение высоты воздушного судна, он немедленно несколько раз попытался вызвать экипаж, но не получил никакого ответа. В 14:23 радиолокационный сигнал воздушного судна пропал.

По словам Чжу Тао, на борту находились 123 пассажира (иностранных граждан среди них не было) и 9 членов экипажа (3 пилота, 5 бортпроводников и 1 сотрудник службы безопасности).

По сообщению Администрации гражданской авиации Китая, воздушное судно Boeing 737 был введен в эксплуатацию в июне 2015 г. До крушения борт выполнил 8 986 вылетов, а общая продолжительность полетов достигла 18 239 часов.



