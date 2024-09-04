На юге Китая объявили режим ЧС из-за приближения тайфуна «Яги»

В южных регионах Китая введен в действие режим экстренного реагирования в связи с угрозой наводнений из-за приближающегося тайфуна «Яги». Об этом сообщает Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По прогнозам Национального метеорологического центра (НМЦ) Китая, тайфун «Яги» 6 сентября обрушится на побережье острова Хайнань и провинции Гуандун (Южный Китай).

Согласно сообщению НМЦ, в среду, 4 сентября в акватории Южно-Китайского моря, прибрежных районов провинции Фуцзянь и Гуандун будут наблюдаться сильные порывы ветра. Ведомство выпустило предупреждение «желтого» уровня.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.