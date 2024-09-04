РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:43, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    На юге Китая объявили режим ЧС из-за приближения тайфуна «Яги»

    Тайфун, погода, климат
    Фото: Синьхуа

    В южных регионах Китая введен в действие режим экстренного реагирования в связи с угрозой наводнений из-за приближающегося тайфуна «Яги». Об этом сообщает Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По прогнозам Национального метеорологического центра (НМЦ) Китая, тайфун «Яги» 6 сентября обрушится на побережье острова Хайнань и провинции Гуандун (Южный Китай).

    Согласно сообщению НМЦ, в среду, 4 сентября в акватории Южно-Китайского моря, прибрежных районов провинции Фуцзянь и Гуандун будут наблюдаться сильные порывы ветра. Ведомство выпустило предупреждение «желтого» уровня.

    В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. 

    Теги:
    Погода Климат Китай Наводнение Происшествия, ЧС Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    telegram