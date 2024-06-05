На юге Кыргызстана произошло землетрясение

На юге Кыргызстана в 11:27 по местному времени зарегистрировано землетрясение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Института сейсмологии НАН КР, сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла по 12 балльной шкале MSK-64, магнитудой Mpv=3,3, энергетическим классом K=8,0.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 3 км к северо-западу от населенного пункта Куршаб, 7 км к юго-западу от с.Мырза-Арык,15 км к юго-западу от г.Узген, 31 км к юго-востоку от г.Джалал-Абад, 37 км к северо-востоку от г.Ош.

В селе Куршаб интенсивность землетрясения составила около 2,5 балла.