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    13:00, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    На юге Кыргызстана произошло землетрясение

    землетрясение в Кыргызстане
    Фото: Институт сейсмологии НАН КР

    На юге Кыргызстана в 11:27 по местному времени зарегистрировано землетрясение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Института сейсмологии НАН КР, сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла по 12 балльной шкале MSK-64, магнитудой Mpv=3,3, энергетическим классом K=8,0.

    Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 3 км к северо-западу от населенного пункта Куршаб, 7 км к юго-западу от с.Мырза-Арык,15 км к юго-западу от г.Узген, 31 км к юго-востоку от г.Джалал-Абад, 37 км к северо-востоку от г.Ош.

    В селе Куршаб интенсивность землетрясения составила около 2,5 балла.

    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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