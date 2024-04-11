На юге Кыргызстана произошла серия землетрясений

В Кыргызстане сегодня произошло три землетрясения, еще одно вблизи кыргызско-таджикской границы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Института сейсмологии НАН КР, первые толчки произошли в 08:36, сила толчков в эпицентре составила около 3-х баллов.

Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана: в 8 км к северо-западу от с. Тоскоол, в 18 км к востоку от г. Майлуу-Суу, в 43 км к северо-западу от г. Джалал-Абада. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в селе Тоскоол около 2-х баллов.

Также в 09:15 на территории Таджикистана произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Очаг располагался в 110 км к югу от г. Баткен. Толчки в населенных пунктах КР не ощутили. После в Кыргызстане снова зарегистрировали два землетрясения силой в эпицентре 3 балла.

В 15:04 землетрясение зафиксировали в 17 км к северу от с. Ак-Таш, в 22 км к северо-западу от с. Каныш-Кыя, в 42 км к северо-западу от с. Терек-Сай, в 192 км к северу от г. Баткен. Толчки в населенных пунктах не ощутили.

В 16:01 землетрясение произошло в 5 км к северо-востоку от села Арал, в 9 км к северо-востоку от с. Теш, в 12 км к с-з от с. Сузак, в 20 км к юго-западу от г. Джалал-Абада, в 38 км к северо-востоку от г. Андижана.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила в селах Арал и Теш 2 балла.