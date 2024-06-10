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    16:20, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    На юге Кыргызстана ощутили землетрясение

    На юге Кыргызстана ощутили землетрясение
    Фото: Институт Сейсмологии НАН КР

    На юге Кыргызстана в 15:40 по местному времени зарегистрировано землетрясение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Института сейсмологии НАН КР, сила землетрясения в эпицентре составила около 3-х баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитудой Mpv=3,2, энергетическим классом K=8.

    Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 5 км к юго-востоку от с.Сары-Таш, 13 км к юго-востоку от с.Ак- Босого, 15 км к западу от с. Кара-Киндик.

    В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: с.Сары-Таш – 3 балла, сс. Ак-Босого, Арча-Булак – около 3-х баллов.

    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан Безопасность Происшествия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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