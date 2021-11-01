Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

На юге Казахстана началось совместное с Узбекистаном учение «Калкан-2021»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Ноября 2021, 21:23
На юге Казахстана началось совместное с Узбекистаном учение «Калкан-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Гвардейском гарнизоне началось совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Узбекистан «Калкан-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

От Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения военнослужащие двух стран в составе сводного тактического отряда отработают вопросы организации и проведения совместной специальной операции.

Учение направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений в ходе организации и проведения специальной операции, повышение выучки личного состава подразделений специального назначения, а также развитие международного военного сотрудничества.

Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана «Калкан-2021» завершится 5 ноября текущего года.


Учения   Армия   Узбекистан   Минобороны РК   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции