На юге Индии открыли два вида пауков
Зоологическая служба Индии (ZSI) объявила об открытии двух видов пауков на юге страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает телеканал NDTV, пауки относятся к семейству Mimetidae, открытие произошло через 118 лет после того, как в прошлый раз новый вид этого семейства пауков был найден в Индии.
Ранее неизвестные науке паукообразные были обнаружены в штатах Карнатака и Керала, в районе горного хребта Западные Гхаты. Новые виды получили название Mimetus Spinatus и Mimetus Parvulus.
— Западные Гхаты играют решающую роль в отношении климатических условий страны и продолжают удивлять ученых высоким уровнем эндемизма, — приводит телеканал слова директора ZSI Дхрити Баннерджи.
Она добавила, что это открытие подчеркивает необходимость продолжать исследования в регионе, который является «одной из самых горячих точек биоразнообразия в мире».
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.