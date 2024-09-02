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    23:13, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    На юге Индии открыли два вида пауков

    паутина
    Фото: pixabay.com

    Зоологическая служба Индии (ZSI) объявила об открытии двух видов пауков на юге страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает телеканал NDTV, пауки относятся к семейству Mimetidae, открытие произошло через 118 лет после того, как в прошлый раз новый вид этого семейства пауков был найден в Индии.

    Ранее неизвестные науке паукообразные были обнаружены в штатах Карнатака и Керала, в районе горного хребта Западные Гхаты. Новые виды получили название Mimetus Spinatus и Mimetus Parvulus.

    — Западные Гхаты играют решающую роль в отношении климатических условий страны и продолжают удивлять ученых высоким уровнем эндемизма, — приводит телеканал слова директора ZSI Дхрити Баннерджи.

    Она добавила, что это открытие подчеркивает необходимость продолжать исследования в регионе, который является «одной из самых горячих точек биоразнообразия в мире».

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Наука Индия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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