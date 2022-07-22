22 Июля 2022 18:00

На юге и юго-востоке Казахстана 23-25 июля ожидается очень сильная жара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на предстоящие три дня дали синоптики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По-прежнему на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.

25 июля на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом. Лишь на юго-востоке страны в течение периода сохранится погода без осадков, на юге Казахстана прогнозируются пыльные бури.

В дневные часы в западной половине республики ожидается спад температуры воздуха от +27+42°С до +23+35°С.

Небольшое повышение температуры воздуха порадует жителей северо-западных, центральных регионов страны, здесь столбики термометров достигнут отметки +25+38°С.

На севере, востоке республики температурный фон составит +22+30°С.

На юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +34+46°С.