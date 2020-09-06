На Японию обрушился супертайфун: будут эвакуированы более 200 тысяч человек

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии власти отдали приказ об эвакуации более 200 тысяч человек из прибрежных городов. На страну обрушился супертайфун «Хайшэн». К стихии готовятся также в российском Приморье и на Корейском полуострове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Тайфун «Хайшэн», двигавшийся к южным островам Японии уже несколько дней, в воскресенье существенно усилился. Он достиг берега около часа дня по московскому времени, часть жителей южных островов уже осталась без электричества.

Как ожидается, в воскресенье тайфун пройдет над островом Кюсю, а к понедельнику достигнет Южной Кореи.

«Хайшэн» категоризируется как супертайфун - скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду или почти 290 км в час.

В российском Приморье «Хайшэн» тоже ждут в понедельник-вторник. Там приведены в повышенную готовность силы МЧС.

В воскресенье правительство Японии проведет чрезвычайное заседание и решит, как устранить последствия стихии.

Это уже второй сильный тайфун, обрушившийся на Японию за последнюю неделю. Несколько дней назад там бушевал тайфун «Майсак», один из сильнейших штормов, ударивших по региону за последние несколько лет.

Из-за «Майсака» в некоторых регионах Японии закрылись школы и перестали ходить поезда. Были отменены сотни авиарейсов.

«Хайшэн», хотя и считается супертайфуном, будет слабее. Японское метеорологическое агентство на этот раз не стало объявлять высший уровень опасности.

Однако последствия могут быть катастрофическими. Синоптики опасаются в первую очередь наводнений и селей.

Призыв властей к эвакуации касается нескольких сотен тысяч человек и, в частности, всех жителей города Гото в префектуре Нагасаки, по которому может ударить тайфун.

Однако, по сообщениям местных СМИ, часть жителей предпочла переехать в отели в относительно безопасных районах, а не переезжать в специально оборудованные убежища.