×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 28 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На взятке в 20 тысяч тенге попался директор школы в Атырауской области

24 Августа 2020 18:53
Поделиться:
На взятке в 20 тысяч тенге попался директор школы в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Атырауской области изобличен в получении взятки директор Жылыойской районной школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Что делать с приписками в Damumed - мнение эксперта
Алик Шпекбаев: Проектные офисы должны стать генератором антикоррупционных инициатив Михаил Козачков: Коррумпированность СМИ – надуманная тема В получении 2,6 млн тенге взятки подозревают двух чиновников в СКО

Взятка в размере 20 000 тенге была передана за зачисление ребенка в дошкольный класс.

Директор и взяткодатель вину полностью признали.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в соответствии со ст.201 ч.1 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Окончательная оценка их действиям будет дана судом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив