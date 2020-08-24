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На взятке в 20 тысяч тенге попался директор школы в Атырауской области
24 Августа 2020 18:53
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Атырауской области изобличен в получении взятки директор Жылыойской районной школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Взятка в размере 20 000 тенге была передана за зачисление ребенка в дошкольный класс.
Директор и взяткодатель вину полностью признали.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в соответствии со ст.201 ч.1 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Окончательная оценка их действиям будет дана судом.
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