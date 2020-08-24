На взятке в 20 тысяч тенге попался директор школы в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Атырауской области изобличен в получении взятки директор Жылыойской районной школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Взятка в размере 20 000 тенге была передана за зачисление ребенка в дошкольный класс.

Директор и взяткодатель вину полностью признали.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в соответствии со ст.201 ч.1 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Окончательная оценка их действиям будет дана судом.