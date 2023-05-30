На выплату адресной соцпомощи в Костанае направят более 800 млн тенге

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае в этом году на выплату адресной социальной помощи направят 800,1 млн тенге. Об этом на совещании сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе Манатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году гарантированный социальный пакет для детей из семей, получающих АСП, отменен и взамен внесли детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно, ежемесячную дополнительную выплату на период назначения АСП в размере 1,5 месячного расчетного показателя на каждого ребенка, на эти цели в 2023 году выделено 77,4 млн тенге. По начало мая текущего года получателями АСП является 1 095 семей, выплачена АСП на общую сумму 209,1 млн тенге. В составе семей, получающих АСП 1 282 ребенка от 1 до 6 лет включительно, которым произведены выплаты на общую сумму 22,7 млн тенге», - сообщила Манатова.

В ведомстве напомнили, что адресная соцпомощь назначается в виде безусловной и обусловленной помощи. И обязательным условием для назначения АСП является заключение социального контракта с трудоспособными членами семьи, то есть ставится условие об их трудоустройстве, для выхода семьи из числа малообеспеченных.

«Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП прекращается не только им, но и всей семье. На следующие 6 месяцев данная семья лишается права на назначение АСП. Так, в 2022 году было отказано в назначении АСП по этой причине 2 семьям, в текущем году отказов по указанному основанию нет», - пояснила руководитель отдела занятости и соцпрограмм.

Кроме этого, семья может лишиться выплат в течение 6 месяцев с момента подачи заявления в случае предоставления недостоверных, ложных сведений. По итогам прошлого года при таких условиях в выплате АСП было отказано двум семьям, с начала года отказано одной семье.