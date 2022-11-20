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На выборах Президента РК в Москве активно голосуют пожилые избиратели

20 Ноября 2022, 22:10
На выборах Президента РК в Москве активно голосуют пожилые избиратели
20 Ноября 2022, 22:10

На выборах Президента РК в Москве активно голосуют пожилые избиратели

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Среди избирателей, голосующих на участке в российской столице, активное участие принимают пожилые соотечественники, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Свой выбор на участок в Москве пришла сделать одна из самых возрастных избирателей, казахстанский педагог с 45-летним стажем работы Гульсин Нурбекова.

«Проходящие выборы Президента Казахстана весьма важны для нас, для нашей страны и в особенности для проводимых в настоящее время политических преобразований. Это одно из главных событий в жизни нашего государства. Вдвойне отрадно, что представители молодого поколения проявляют к этому большое внимание, стремясь внести свой вклад в наше общее будущее и выполняя свой гражданский долг», – сказала она.

«Хотелось бы отметить высокий уровень организации процесса голосования на избирательном участке в Москве, который достигнут благодаря хорошей подготовке членов комиссии. Надеюсь, этот положительный опыт будет использован при организации подобных мероприятий в будущем. Считаю, что уровень проведения данного важного политического мероприятия будет способствовать повышению статуса нашей страны на мировой арене», - подчеркнула Г.Нурбекова.

Также участок посетила 84-летняя Санжан Сейткалиева.

«Когда я раньше жила в Алматы, то никогда не пропускала выборы. Теперь второй год живу в Москве и пришла исполнить свой гражданский долг. Я хочу, чтобы наша страна процветала, чтобы жизнь казахстанцев стала еще лучше», – отметила она.


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