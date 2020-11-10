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На выборах обеспечат доступную среду для лиц с инвалидностью

10 Ноября 2020 13:07
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На выборах обеспечат доступную среду для лиц с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило ряд рекомендаций для территориальных избирательных комиссий с целью обеспечения доступной среды для лиц с инвалидностью на предстоящих выборах депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты, которые состоятся 10 января 2021 года. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Министерство труда и социальной защиты населения РК рекомендует принять меры по обеспечению доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью в соответствии с инструкцией Центральной избирательной комиссии. В частности, необходимо обеспечить установку пандусов, кнопок вызова, тактильных плиток, указателей, компьютеров с монитором, дополнительного освещения, трафаретов и другое.

Помимо этого, рекомендуется дежурство специалистов жестового языка или онлайн-сурдоперевод. Кроме того, обязательно наличие специального лифта для инвалидов-колясочников в случае размещения избирательных участков выше первого этажа здания.

Планируется, что в день выборов для перевозки в избирательные участки будет работать инватакси.

Также будут актуализированы объекты на портале «Интерактивная карта доступности «Доступная среда» на www.inva.gov.kz и проведена разъяснительная работа о возможности голосования на избирательных участках или на дому.

«Участие в политической жизни общества – это неотъемлемая часть прав каждого гражданина, закрепленная в Конституции. Свободные, прямые выборы являются основой демократического государства и каждый гражданин, обладающий активным избирательным правом, должен иметь возможность его осуществить. Выборы дают возможность лицам с инвалидностью активизировать свое участие в общественной жизни. Поэтому наша задача совместно с ЦИК и местными исполнительными органами – обеспечить для лиц с инвалидностью доступную среду. Для этого принимается комплекс мер по всей стране», – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

Согласно анализу ЦИК, из 10 тысяч избирательных участков 96% размещаются на первых этажах, 84% имеют пандусы, 80% соответствуют СНиПам, 72% имеют поручни при входе в здание.


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#Права человека   #Минтруда РК   #Выборы   #Общество  
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