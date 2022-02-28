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На встрече высокого уровня «С5+1» обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня

28 Февраля 2022 22:08
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На встрече высокого уровня «С5+1» обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – По инициативе американской стороны состоялась онлайн-встреча высокого уровня в формате С5+1 с участием министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова и Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в т.ч. ситуацию в Украине и её влияние на регион Центральной Азии.

Формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США.
Ожидается, что следующая министерская встреча с участием глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Госсекретаря США состоится в текущем году в казахстанской столице.


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#Центральная Азия   #МИД РК   #Таджикистан   #Туркменистан   #Узбекистан   #США   #Кыргызстан  
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