На встрече высокого уровня «С5+1» обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня
ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – По инициативе американской стороны состоялась онлайн-встреча высокого уровня в формате С5+1 с участием министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова и Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в т.ч. ситуацию в Украине и её влияние на регион Центральной Азии.
Формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США.
Ожидается, что следующая министерская встреча с участием глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Госсекретаря США состоится в текущем году в казахстанской столице.
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