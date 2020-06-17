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На всех врачей и коек не хватит – Сауле Кисикова

17 Июня 2020 15:21
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На всех врачей и коек не хватит – Сауле Кисикова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова призвала горожан к ответственному отношению к ситуации с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если горожане будут вести себя так же безответственно и беспечно, то на всех врачей и коек не хватит. Не всем будет оказана медицинская помощь вовремя. Уважаемые жители города, если вы не будете соблюдать рекомендуемые санитарные нормы и при нобходимости своевременно изолироваться, то возникнет очень серьезная, тяжелая ситуация», - сказал Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что многие горожане недооценивают всю серьезность ситуаци с коронавирусной инфекцией.

«Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку как медработников, так и медорганизаций. Халатное отношение не должно привести к повторению итальянского сценария, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало аппаратов искуственной вентиляции легких, медицинских работников. Ваше здоровье и здоровье ваших близких, в первую очередь, зависит от вас», - подчеркнула Сауле Кисикова.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Серик Сабеков

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