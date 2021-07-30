На всех четырех олимпиадах вы были со мной: Ольга Рыпакова поблагодарила казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК легкоатлетка Ольга Рыпакова поблагодарила болельщиков за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, за теплые слова, которые приходили в социальной сети, звонки от всех болельщиков, казахстанцев. Были душетрепещущие пожелания и поддержка. Во время этих четырех олимпиад вы всегда были со мной, поддерживали. Тогда удавалось завоевывать медали. Для меня это очень важно», - отметила олимпийская чемпионка.

По ее словам, настрой был хороший, состояние было неплохое.

«Настраивалась на выступление с полной отдачей, как раньше. Не знаю, что-то не получилось. На самом деле я не до конца поняла. Недавно вернулись со стадиона. Не было разговора с тренером, анализа. Хотелось бы, конечно, свою последнюю заключительную олимпиаду выступить более удачно, хотелось бы еще раз порадовать своих болельщиков. Хотелось получить ту бурю эмоций, стоя на пьедестале. Но не всегда это получается. Погода замечательная, состояние тоже, но что-то не пошло. В этом еще будем разбираться», - рассказала легкоатлетка.

Ольга Рыпакова отметила, что чувствовалась разница между этой олимпиадой и предыдущими.

«Я имею ввиду отсутствие зрителей. Сегодня их не было. Это, оказывается, ощущается. Еще раз хочу поблагодарить болельщиков и оргкомитет олимпиады, они сделали невероятное. В таких сложных условиях провели Олимпийские игры. Они заслуживают огромной благодарности и уважения», - добавила олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Напомним, сегодня Ольге Рыпаковой не удалось выйти в финал Олимпиады в Токио. В первой попытке Рыпакова показала результат 13.66, во второй — 13.69 (личный рекорд сезона), однако провалила третий подход. После трех попыток Ольга не смогла попасть в число 12 лучших и выйти в финал. Эктова и Овчинникова также оказались за бортом финалисток.

Рыпакова уже имеет полный комплект олимпийских медалей в тройном прыжке: «серебро» ОИ-2008, «золото» ОИ-2012 и «бронзу» ОИ-2016.





Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов