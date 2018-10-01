На всех АЗС Казахстана установят приборы учета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Контрольные приборы учета планируется установить во всех автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра финансов РК Алихана Смаилова.

«По администрированию подакцизной продукции введены контрольные приборы учета, которые позволяют осуществлять контроль за производством и оборотом алкогольной продукции и нефтепродуктов. Они установлены на 48 заводах-производителях алкогольной продукции и 19 нефтеперерабатывающих заводах.

Также возбуждено 98 уголовных дел за незаконный оборот алкогольной продукции. Планируется такие приборы учета установить на всех автозаправочных станциях», - сообщил министр, выступая сегодня на пресс-конференции в Правительстве РК.

Между тем, Алихан Смаилов напомнил о том, что с 2020 года планируется маркировка учетно-контрольными марками нового образца алкогольной продукции с использованием кодирования. Это позволит отследить движение продукции от производителя до конечного потребителя.

Министр напомнил о задаче, поставленной Главой государства по сокращению теневого рынка на 40% в ближайшие три года.

«Теневой рынок у нас - это в основном розничный рынок. Сейчас большая работа еще проводится по онлайн контрольно-кассовым машинам (ККМ). До конца текущего года мы планируем 80 тыс. таких онлайн ККМ внедрить. То есть те торговые точки, предприниматели, которые реализуют свои товары и услуги, должны перейти на онлайн ККМ. Мы даем им послабление в виде приобретения этих аппаратов - будет относиться им на вычет, то есть снижаться налогооблагаемая база», - пояснил министр.

В целом же, до 2020 года планируется внедрить 1,2 млн таких онлайн-кассовых машин.